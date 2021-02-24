ТМК примет участие в первом Международном строительном чемпионате

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) вошла в оргкомитет первого Международного строительного чемпионата, учрежденного Минстроем России и Госкорпорацией "Росатом". Как сообщили в пресс-службе ТМК, команда компании примет участие в конкурсе и продемонстрирует свои компетенции в номинации "Управление проектом сооружения".

Чемпионат учрежден в феврале 2020 года с целью повышения производительности труда и расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере промышленного строительства. Он пройдет в две фазы. На предварительном этапе компании-участники самостоятельно отберут на предприятиях команды, которые примут участие в финале. Финальные соревнования состоятся в Парке науки и искусств "Сириус" (Главный Медиацентр Сочи) 20 – 23 апреля 2021 года.

ТМК отобрала для участия в финале команду Северского трубного завода (СТЗ), участвовавшую в строительстве и вводе в эксплуатацию нового комплекса термической обработки труб на предприятии. Термоотдел мощностью 300 тыс. тонн труб в год был открыт на СТЗ в январе 2020 года и предназначен для производства высокотехнологичной трубной продукции, которая применяется при разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов и бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.