Госдолг Свердловской области вырос до 120 млрд рублей

В Свердловской области с начала года на 7 млрд вырос государственный долг и перевалил за отметку 120 млрд, сообщают "Вечерние ведомости" со ссылкой на региональный минфин. Этот показатель был достигнут всего за месяц, поскольку 1 января госдолг региона составлял 114 млрд 397 млн 791 тыс. руб. Сейчас же он составляет 120,89 млрд.

Напомним, что показатель в 114 млрд руб. уже был рекордным за всю историю Свердловской области. В начале 2020 г. он был практически на треть меньше и составлял 77,2 млрд. В первую рабочую неделю 2021 г. вышел обновленный прогноз характеристик областного бюджета, и стало понятно, что регион скатывается в черную дыру долгов. Согласно постановлению правительства Свердловской области, которое было подписано губернатором Евгением Куйвашевым, показатель госдолга должен увеличиться с 100,4 млрд в 2020 г. до 216 млрд в 2026 г. Хотя ранее ожидалось, что госдолг в этот период снизится и составит 88 млрд.

Между тем не решен вопрос и о назначении нового министра финансов. Вопрос об утверждении нового главы регионального ведомства вновь не попал в повестку заседания свердловского заксобрания, которое проходило 16 февраля. Прежний министрГалина Кулаченко оставила свой пост в декабре прошлого года. По официальной версии, чиновница ушла с поста по личным мотивам. Но по неофициальным сведениям, причиной стал как раз колоссальный рост госдолга региона.