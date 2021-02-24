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Происшествия В России
экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов (2017) | Фото: Николай Титов / PhotoXPress

Бывшему главе Марий Эл Маркелову вынесли приговор

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов осужден на 13 лет колонии и штраф 235 миллионов рублей за взятки и злоупотребления.

Свою вину Маркелов так и не признал, сообщает Mash.

Гособвинитель просил приговорить экс-губернатора к 17 годам лишения свободы.

Напомним, экс-глава республики был задержан в 2017 году. В декабре 2018 года Следственный комитет завершил работу по уголовному делу Маркелова, его заместителя и экс-министра сельского хозяйства и продовольствия региона Ираиды Долгушевой, а также гендиректора коммерческой фирмы Натальи Кожановой.

По данным следствия, Маркелов, будучи главой республики, получил через свое доверенное лицо Кожанову от учредителя фабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей. Как показало расследование, деньги ему передали за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В зависимости от роли им вменялось получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями. Маркелову, среди прочего, вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

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Бывшему главе Марий Эл Маркелову вынесли приговор

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Теги: леонид маркелов, взятка, марий эл



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