24 Февраля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье жительницу Пермского района будут судить за фальсификацию итогов голосования

В Прикамье 54-летнюю жительницу Пермского района будут судить за фальсификацию итогов голосования и незаконную выдачу избирательного бюллетеня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, обвиняемая, будучи членом участковой избирательной комиссии при проведении досрочного голосования на выборах депутатов земского собрания Пермского района, фальсифицировала подписи ряда избирателей в списках. Для этого она внесла ложные сведения о паспортных данных избирателей, которые не явились на выборы. Кроме того, она расписалась за них, как якобы получивших избирательные бюллетени.

Кроме того, она незаконно выдала бюллетени для голосования не менее чем семи избирателям, чтобы предоставить им возможность проголосовать вместо других избирателей - своих родственников.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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В Прикамье жительницу Пермского района будут судить за фальсификацию итогов голосования

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Теги: фальсификация, выборы, земское собрание



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