"Бывает": у и.о. мэра Якутска обнаружился долг за коммуналку на четверть миллиона рублей

У исполняющего обязанности мэра Якутска Евгения Григорьева обнаружились долги за коммуналку на четверть миллиона рублей. Он уже оплатил их, при этом заявил, что всегда исправно оплачивал платежки и о долге до сих пор не знал.

"Я живу в частном доме на Птицефабрике. У меня нет управляющей компании, поэтому все по дому делаю сам. Коммуналку – свет, газ, тепло, откачку септика – оплачиваю напрямую поставщикам. Обычно, стараюсь платить своевременно. Такой же подход у меня по налогам.

Сегодня с удивлением для себя обнаружил, что вышел судебный приказ о задолженности по теплу. Еще в 2019 году я перевел свой дом на газовое отопление, подал уведомление, что больше в централизованном теплоснабжении не нуждаюсь. Завтра буду выяснять, почему начисления не были остановлены, уверен, здесь закралась какая-то ошибка. Тем не менее, задолженность я сегодня оплатил. Дальше – разберемся", - заявил градоначальник.

Он оправдал ситуацию тем, что в последний месяц совмещает две должности – глав города и заместителя по строительству, поэтому "не удается в полной мере заняться домашними делами". "Бывает", - резюмировал единоросс в Instagram.

Григорьева в качестве своего преемника назвала ушедшая недавно в отставку крайне популярная в регионе Сардана Авксентьева. Она заявила, что будет его поддерживать на выборах. Впрочем, личной популярности это Григорьеву не слишком добавило, его личный рейтинг пока далек от показателей его предшественницы, позволивших ей выиграть выборы без поддержки крупной партии.

В комментариях удивляются даже не тому, что у главы города нашелся долг на такую сумму, а тому, что у него нашлись деньги сразу же, без суда и разбирательств оплатить счет. "Если бы у меня такая ошибочка прилетела, я бы нашла время для разбирательств. Но точно не смогла бы оплатить сразу. Вы похвастались перед народом, что для вас такая сумма пшик. Бессовестный", - пишет пользователь с ником kovichanna.