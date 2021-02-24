В результате столкновений у офиса Зеленского пострадали десятки полицейских

В результате столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского пострадали 27 полицейских, они получили ожоги глаз. Такие данные привела поздно вечером киевская полиция.

Как сообщало Накануне.RU, беспорядки были связаны с приговором бывшему "правосеку" (неонацистский "Правый сектор" запрещен в России) Сергею Стерненко. Ему дали 7 лет тюрьмы и конфисковали часть имущества за похищение депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича еще в 2015 году. При этом на него открыты еще два уголовных дела - об убийстве и обороте наркотиков.

Вечером у офиса Зеленского собралось около двух тысяч неонацистов и им сочувствующих (данные полиции). В срочно созданной в "Фейсбуке" группе они заявили, что дело, по которому Стерненко приговорили, "выдумано российской агентурой и сшито белыми нитками ватным судьей". При этом в одной из групп в "Телеграме" сообщалось, что за два часа участия заплатят 250 гривен (около 600 рублей).

Протесты изначально были "антизеленскими" и "антиаваковскими" (Арсен Аваков - глава МВД), а также были нацелены на беспорядки. Нацисты бросали в полицейских файеры, дымовые шашки, распыляли газ, пытались сорвать шлемы. Те в ответ применяли слезоточивый газ. Беспорядки продолжались около полутора часов. Заведено уголовное производство.

При этом были задержаны 24 наиболее активных участника беспорядков, но их доставили в управление полиции, где взяли объяснения и отпустили. Это значит, что неонацисты все так же являются неприкасаемыми даже при нападении на полицейских.

Что касается приговора Сетерненко, который еще может быть обжалован, то, скорее всего, это единичная акция для поднятия рейтинга Зеленского, который в последние месяцы окончательно стал "новым Порошенко". Вряд ли это случится, но здоровые силы питают надежды.

"Этот приговор является вердиктом не только этому преступнику, а всему тунеядствующему по стране бродячему радикальному рогулью. Приговор постановлен вопреки тотальному сопротивлению пропагандистских СМИ, финансируемых из-за рубежа организаций, политиков и чиновников партий Майдана и прочего отребья", - написал бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов, который надеется на приговоры и по двум другим делам.

Сторонники Стерненко и неонацистских группировок, естественно, выступили против. Фракция "Голос" начала сбор подписей за отставку генпрокурора Ирины Венедиктовой, назвав приговор "пророссийским реваншем". Львовский облсовет обратился к киевским властям с требованием пересмотреть приговор. Экс-депутат Олег Ляшко тоже осудил суд. Олигарх и бывший президент Петр Порошенко заявил в соцсетях, что Стерненко осудили за то, что он "защищал" Одессу и противодействовал "созданию Новороссии".

"Это следствие влияния команды Януковича на правоохранительные органы и суды. Требуем устранить влияние пятой колонны на ГБР, прокуратуру и суды. А Верховная рада должна немедленно принять инициированный нами законопроект об ответственности за коллаборационизм", – заявил олигарх.

Можно заметить, что он не только целиком поддержал "правосека", но и выступил за то, чтобы "правильная" политическая позиция оправдывала любые преступления.

Некоторые обращают внимание на то, что приговор был вынесен в День защитника Отечества, который на Украине запрещен. В этом они усматривают "руку Кремля". А решение вынес судья Виктор Попревич из Донецка.

Неонацисты уже анонсировали новую акцию протеста на 27 февраля, которая станет бессрочной, пока официальные власти не выпустят Стерненко.