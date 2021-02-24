24 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

"Обледенели рельсы": в мэрии Екатеринбурга объяснили перебои с общественным транспортом

В мэрии Екатеринбурга объяснили сегодняшние перебои в работе общественного транспорта. Причиной стали сложные погодные условия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, затруднения в движении трамваев были вызваны в основном низовой метелью, которая привела к обледенению рельсов, что не позволяло вагонам двигаться в горку.

"Решать проблему приходилось специальным тягачам, а часть вагонов по этой причине были перенаправлены по другим маршрутам. Проблемы возникли, в частности, на перекрестке Советской-Уральской и улице Радищева", - уточнили в мэрии.

Еще один перерыв в движении трамваев случился из-за обрыва контактной сети на перекрестке проспекта Ленина и улицы Луначарского, ремонтная бригада Гортранса оперативно его устранила. А у трамвайного кольца в районе ЦПКиО возникла задержка движения трамваев по причине поломки вагона.

автобус, общественный транспорт, пассажиры, сиденья(2019)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, из-за холодов рано утром не вышли на линию 10 дизельных и 11 газомоторных автобусов. По данным мэрии, в течение двух часов они были запущены и график движения был восстановлен. А перебои в работе троллейбусов наблюдались по причине поломки электроподстанции в северной части города.

Как заверили в администрации, в настоящее время весь общественный транспорт Екатеринбурга работает в полном объеме в соответствии с графиком.

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"Обледенели рельсы": в мэрии Екатеринбурга объяснили перебои с общественным транспортом

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Теги: транспорт, мэрия, Екатеринбург



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