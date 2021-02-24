В ГД предложили ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для оплаты спортивных секций детям из малообеспеченных семей, но не более 5 тысяч рублей в течение одного месяца. Соответствующее письмо направлено на имя главы Минспорта Олега Матыцина, передает RT.

Парламентарий напомнил, что Минфин прорабатывает возможность налоговых вычетов родителям за занятия спортом их детей. Однако, по его мнению, это не сделает секции для детей из небогатых семей более доступными.

Отмечается, что за месяц занятий в спортивной секции нужно заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, а если в семье два ребенка – до 10 тысяч рублей. Сухарев подчеркнул, что это значительно больше, чем НДФЛ, уплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет поправок в Налоговый кодекс и другие законы, вводящий социальный налоговый вычет НДФЛ за занятия в физкультурно-оздоровительных центрах.

Вычет можно будет получить в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов. Фактически же граждане смогут сэкономить до 15,6 тыс. руб. – это максимальный вычет (120 тыс. руб.), умноженный на ставку налога.

Ко второму чтению будет проработан вопрос о детях, занимающихся спортом в фитнес-центрах и других спортивно-оздоровительных центрах – они не имеют дохода и не платят налогов, но находятся на иждивении у родителей налогоплательщиков.