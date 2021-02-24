24 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
снежная Буря, Таймыр, снег, метель (2016) | Фото:Северный десант

Куйвашев предостерег свердловских водителей от поездок в ближайшие дни из-за непогоды

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предупредил водителей региона о непогоде, порекомендовав отказаться в ближайшие дни транспорта. В противном случае, глава региона напомнил о скоростном режиме и дистанции.

"Ситуация на дорогах при низкой температуре из-за сильного ветра резко ухудшилась. Помимо снегопадов, пусть и незначительных, возникла ещё и низовая метель, на трассы вынесло весь снег, выпавший ранее. Со снежными заносами все выходные боролись около 100 единиц техники. За три дня было рассыпано 584,5 кубометра противогололедных материалов. Работа продолжается и сегодня", - пишет в Instagram губернатор.

Он также сообщил, что по прогнозам синоптиков, снежный буран из Челябинской области, не должен переместиться на Средний Урал. Несмотря на это, необходимо соблюдать все меры предосторожности и быть особенно внимательными. На данный момент спецслужбы региона работают в усиленном режиме.

"Из-за шквалистого ветра в нескольких населенных пунктах региона накануне отключалось электричество. Все неполадки в Горноуральском и Каменском городских округах, в Каменске-Уральском, Гарях, Богдановиче, Тугулыме и Первоуральске полностью устранены. В ряде территорий работы продолжаются. Все аварийные бригады энергетиков и коммунальщиков продолжают находиться в полной готовности. Прошу глав муниципалитетов постоянно контролировать ситуацию. Особое внимание уделить работе детских садов, школ, других соцучреждений", - заявил губернатор.

Сообщить о заносах на трассах можно в круглосуточную дорожную диспетчерскую службу 8 (343) 261-79-83 или на "горячую линию" областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65. При любых сбоях в системах жизнеобеспечения нужно незамедлительно сообщить в УК или на "горячие линии" муниципальных образований.

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Куйвашев предостерег свердловских водителей от поездок в ближайшие дни из-за непогоды

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Теги: непогода, снежный буран, Куйвашев



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