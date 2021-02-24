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Обрушение галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В Норильске задержали руководство обогатительной фабрики, где обрушилась галерея

В Норильске продолжается расследование причин аварии на обогатительной фабрике "Норникеля", в результате которой погибли три человека, пятеро получили травмы.
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Суд уже заключил под стражу по ходатайству следствия главного инженера предприятия и начальника отдела по техническому надзору. Решается вопрос об избрании меры пресечения начальнику цеха дробления руды и сотруднику строительно-ремонтного треста "Норильскникельремонт".

"Принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности, что в результате привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Следователи отмечают, что еще в 2018 году московские эксперты дали заключение об аварийном состоянии цеха, где произошло обрушение. Они дали соответствующие рекомендации, но они так и не были выполнены.

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В Норильске задержали руководство обогатительной фабрики, где обрушилась галерея

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Теги: норильская обогатительная фабрика, задержание, обрушение, нарушение техники безопасности



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