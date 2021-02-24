В Норильске задержали руководство обогатительной фабрики, где обрушилась галерея

В Норильске продолжается расследование причин аварии на обогатительной фабрике "Норникеля", в результате которой погибли три человека, пятеро получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ.

Суд уже заключил под стражу по ходатайству следствия главного инженера предприятия и начальника отдела по техническому надзору. Решается вопрос об избрании меры пресечения начальнику цеха дробления руды и сотруднику строительно-ремонтного треста "Норильскникельремонт".

"Принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности, что в результате привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Следователи отмечают, что еще в 2018 году московские эксперты дали заключение об аварийном состоянии цеха, где произошло обрушение. Они дали соответствующие рекомендации, но они так и не были выполнены.