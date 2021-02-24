Режим ЧС введен в десяти муниципалитетах Челябинской области

В десяти муниципалитетах Челябинской области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Режим ЧС введен в Агаповском, Варненском, Кизильском, Карталинском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком, Чесменском районах, Верхнеуральском и Локомотивном городских округах.

В настоящий момент без света остаются 12 тыс. человек в 26 муниципалитетах. Это 4 тыс. 813 частных жилых домов, пять школ и пять детских садов.

Минэнерго России взяло под особый контроль восстановление электроснабжения в Челябинской области.

В регионе сохраняется аномально холодная погода, местами понижение температуры воздуха до - 40 градусов, в отдельных районах – шквалистый ветер и метели.