Конкурсный управляющий "Порт Березники" подозревается в сокрытии 29 миллионов рублей

В суд ушло уголовное дело в отношении конкурсного управляющего "Порт Березники", которого обвиняют в невыплате зарплаты и сокрытии средств, за счет которых должно было производиться взыскание налогов в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

С октября 2018 г. по июнь 2019 г. обвиняемый не выполнял обязательства по оплате труда перед сотрудниками организации. В результате перед 96 работниками накопились долги по зарплате свыше 6 млн руб. При этом возможность выплачивать деньги у конкурсного управляющего была.

Кроме того, обвиняемый искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах общества, препятствовал налоговикам во взыскании недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Он организовал расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета "Порт Березники", на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения.

Так "Порт Березники" при наличии текущей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам путем осуществления расчетов через расчетные счета третьих лиц сокрыло денежные средства в размере свыше 29 млн руб., за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Судом по ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта: дорогостоящие автомобили, земельные участки, объект незавершенного строительства. Обвиняемый признал свою вину полностью. Объем материалов уголовного дела составил 50 томов.