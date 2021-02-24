Екатеринбургский депутат предложил создать "Русскую республику"

На информационном часе в городской думе Екатеринбурга прозвучало предложение о создании "Русской республики", столица которой расположится на Урале. Автором идеи выступил депутат гордумы Александр Колесников. По его словам, все национальности, кроме русской, имеют свои республики или культурные автономии.

"22 субъекта называются республиками в Российской Федерации. Почему у русского народа нет своей культурной автономии в составе РФ? Почему не объединить 46 областей, три города федерального значения и Еврейскую автономную область и не сделать "Русскую республику" со столицей в Екатеринбурге?" — задался вопросом Колесников.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предположил возможность любого объединения, но только по итогам голосования граждан. По его словам, из большого количества национальностей и народов нужно извлекать огромную пользу, защищая и повышая права абсолютно всех граждан, вне зависимости от их места рождения и национальности.

"Мы — Россия и изначально мы в этом сильны", — заявил Павел Крашенинников.