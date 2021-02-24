Вертолет Ми-8 вынужденно сел на севере Красноярского края
На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам.
На борту находилось 3 члена экипажа и 16 пассажиров, никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Вертолет авиакомпании "Норильск Авиа" сел в районе озера Дуромой.
По данным СМИ, он летел к нефтепроводу с рабочими и 500 кг груза.
Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.