Вертолет Ми-8 вынужденно сел на севере Красноярского края

На Таймыре совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8Т, летевший из Дудинки в Усть-Авам.

На борту находилось 3 члена экипажа и 16 пассажиров, никто не пострадал, сообщили Накануне.RU в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Вертолет авиакомпании "Норильск Авиа" сел в районе озера Дуромой.

По данным СМИ, он летел к нефтепроводу с рабочими и 500 кг груза.

Норильской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.