24 Февраля 2021
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инфографика тяжелые бомбардировщики Ту-160, B-2 Spirit, XB-70 Valkyrie, B-1 Lancer, технические характеристики (2013) | Фото: Накануне.RU

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 впервые размещены в Норвегии

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 впервые размещены в Норвегии. Они прибыли в Скандинавию в рамках европейских военных учений. В заявлении американских военных говорится, что с 2018 года такие миссии включают в себя "интеграцию с союзниками по НАТО и региональными партнерами". Генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке, заявил, что совместные с Норвегией учения "позволяет США отточить свои возможности сдерживания и обороны, а также укрепить региональную стабильность".

"Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать нашу способность работать из этого нового места и выполнять миссию в свежих условиях", - говорится в заявлении Харригиана.

В заявлении ВВС говорится, что весь персонал американской миссии прошел медицинский осмотр перед поездкой и будет "ограничен в передвижения" при въезде в Норвегию в рамках борьбы с коронавирусом (скандинавская страна сейчас борется уже с третьей волной COVID-19).

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Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1 впервые размещены в Норвегии

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Теги: стратегические бомбардировщики, норвегия, ввс сша



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