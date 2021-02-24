24 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, World Health Organization, WHO (2018) | Фото: wikipedia.org

ВОЗ намерена откупиться от бедных стран при побочных эффектах вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о создании специальной программы для 92 стран с низким и средним уровнем дохода для выплаты компенсаций в случае серьезных побочных эффектов от вакцин против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

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По мнению чиновников ВОЗ, это поможет откупиться от бедных, чтобы они не обращались в суды. Зато они получат доступ к "передовым научным достижениям" - вакцине, как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Ранее ВОЗ изменила свое определение коллективного иммунитета, полностью исключив из него естественную составляющую. Теперь считается, что коллективный иммунитет не может быть достигнут без вакцинации.

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ВОЗ намерена откупиться от бедных стран при побочных эффектах вакцинации

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Теги: воз, вакцина, вакцинация



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