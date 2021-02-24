В Челябинске директора организации приговорили к штрафу в 3,5 млн рублей за взятку ректору УралГУФК

В Челябинске директора коммерческой организации приговорили к штрафу в размере 3,5 млн рублей за дачу взятки ректору УралГУФК, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в апреле 2020 г. осужденный передал через посредника для ректора УралГУФК часть взятки в сумме 500 тыс. руб. за содействие в заключении и оплате договоров по ремонту зданий студенческого общежития и спорткомплекса "Манеж".

О взятке ректор сообщил сотрудникам правоохранительных органов.