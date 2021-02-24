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Происшествия Свердловская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле проверят обстоятельства гибели машиниста крана на промышленном предприятии

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели машиниста крана, скончавшегося в конверторном цехе НТМК (входит в "ЕВРАЗ"). Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. По предварительным данным, в кабине 33-летнего машиниста произошло возгорание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, в ночь трагедии мужчина находился на своем рабочем месте - в кабине мостового крана, в которой, по неустановленной причине, произошло возгорание. Согласно имеющимся сведениям, машинист принял меры к тушению пламени, а затем попытался подогнать кабину крана к посадочной площадке. Потерпев неудачу, мужчина выпрыгнул из кабины, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

СКР совместно с сотрудниками контролирующих органов проверяют обстоятельства случившегося, опрашивают сотрудников предприятия, в том числе и очевидца трагедии. Помимо этого в ходе проверки также изъята и анализируется документация, касающаяся обеспечения соблюдения техники безопасности на данном предприятии.

Причины возгорания, которые в итоге привели к смерти человека, также выясняются. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

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В Нижнем Тагиле проверят обстоятельства гибели машиниста крана на промышленном предприятии

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Теги: машинист крана, Нижний Тагил, смерть, возгорание



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