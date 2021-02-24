В Челябинской области за сутки у 218 человек подтвержден COVID-19

В Челябинской области за сутки у 218 человек подтвержден COVID-19, скончались 12 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 51 тыс. 334 человек.

В настоящий момент в регионе 5 тыс. 470 заболевших. За сутки выписаны 228 человек, всего в регионе выздоровели 43 тыс. 808 пациентов.

За прошедшие сутки умерло 12 человек, из них восемь от коронавируса. Еще у четырех человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.