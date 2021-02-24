Пашинян заявил о небоеспособности российских "Искандеров"

Российские ракетные комплексы "Искандер", которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе оказались неэффективны, заявил премьер-министр Армении Никола Пашинян в интервью 1in.am.

По его словам, российские ракеты "не пригодны для использования" и взрываются не полностью. Так он ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, заявившему о том, что армянская сторона могла бы применить "Искандер" в первые дни войны.

Саргсян заявлял, что во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года был допущен ряд ошибок, передает Regnum. Так, по его словам, неизвестно, почему не был нанесен удар по стратегическим объектам противника, а задействован уже в момент, когда Шуши был потерян.

Напомним, с ноября в Ереване проходят протесты, которые начались после принятия премьером Армении совместно с лидерами РФ и Азербайджана заявления о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.