24 Февраля 2021
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Экономика В России
Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин, Антон Силуанов (2019) | Фото: Накануне.RU

Госдолг России вырос на 40% за 2020 год

Госдолг России увеличился в 2020 году почти на 5,4 трлн руб. Это 39,9% к предыдущему году. Теперь общая сумма госдолга составляет почти 19 трлн руб. или 17,8% ВВП, говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета.

Внутренний долг при этом увеличился на 4,6 трлн руб. или на 45,4%. Сейчас он составляет 14,7 трлн руб.

"Внешний долг Российской Федерации в иностранной валюте увеличился на $1,9 млрд, или на 3,5 %, и составил $56,8 млрд, государственный внешний долг в рублевом эквиваленте увеличился на 799,7 млрд руб., или на 23,6 %, и составил 4,1 трлн руб.", - говорится в докладе.

Напомним, в прошлом году правительство избрало основным инструментом покрытия дефицита бюджета именно наращивание госдолга. В Минфине и Центробанке полагают, что Россия может позволить себе нарастить заимствования до 20% без особых опасений за стабильность. При этом власти отказываются активно использовать Фонд национального благосостояния.

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Госдолг России вырос на 40% за 2020 год

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Теги: госдолг, дефицит бюджета, ввп



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