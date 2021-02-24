Китайский зонд приступает к исследованиям поверхности Марса

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту Марса.

Как передаёт Global Times, сегодня в 6.29 по пекинскому времени аппарат выполнил маневр торможения и теперь пробудет на орбите Красной планеты в течение трёх месяцев. Всё это время "Тяньвэнь-1" будет проводить исследования топографии и пылевой обстановки на поверхности Марса, после чего должна состояться плавная посадка.

С момента запуска зонда прошло 215 дней, за это время он удалился от Земли на 212 млн км. Все системы "Тяньвэнь-1" работают нормально.

Напомним, что 18 февраля американский ровер Perseverance уже высадился на марсианскую поверхность, передав с неё видео и звук. Роскосмос в нынешнюю гонку пока включился публикацией мемов. Сроки отечественной (совместной с ЕС) миссии "ЭкзоМарс" переносятся, тогда как к Красной планете приближаются аппараты не только ведущих космических держав, но даже ОАЭ.