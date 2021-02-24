24 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
Владимир Якушев, Александр Моор (2021) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Уральский полпред второй раз за месяц прибыл в Тюменскую область

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибыл в Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.
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Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор побывают на объектах, расположенных в Ялуторовском и Упоровском районах, Голышмановском городском округе. Полпред узнает, как реализуются инвестиционные проекты, посетит объекты АПК, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры региона, социальной сферы.

Напомним, в начале месяца Якушев уже приезжал в Тюменскую область. Тогда он встретился с губернатором и силовиками.

Владимир Якушев, Александр Моор(2021)|Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

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Уральский полпред второй раз за месяц прибыл в Тюменскую область

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Теги: Владимир Якушев, Александр Моор, полпред



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