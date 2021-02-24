Уральский полпред второй раз за месяц прибыл в Тюменскую область

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прибыл в Тюменскую область, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор побывают на объектах, расположенных в Ялуторовском и Упоровском районах, Голышмановском городском округе. Полпред узнает, как реализуются инвестиционные проекты, посетит объекты АПК, транспортной, жилищно-коммунальной инфраструктуры региона, социальной сферы.

Напомним, в начале месяца Якушев уже приезжал в Тюменскую область. Тогда он встретился с губернатором и силовиками.