Свердловский минздрав не подтвердил отказ Екатеринбурга от аутсорсинга "скорой помощи"

В министерстве здравоохранения Свердловской области опровергли информацию об отказе в Екатеринбурге от аутсорсинга "скорой помощи" с апреля текущего года. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.

"У меня нет такой информации", - заявил Шестаков, пообещав официально сообщить о каких-либо изменениях.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что в уральской столице приняли решение не продлевать контракт с компанией-аутсорсером "Феникс-Логистика", предоставляющей транспортные услуги пяти станциям "скорой помощи". Контракт заканчивается 31 марта текущего года, из-за чего с 1 апреля водители должны уже числиться в штате станции. При этом в логистической компании также опровергли слухи, заявив об обычном режиме работы.

Напомним, что в декабре 2019 г. в балансировке бюджета Свердловской области на следующий год появилась строка перевода "скорой помощи" на аутсорсинг стоимостью в 107,7 млн руб. В итоге Екатеринбург заключил контракт с "Феникс Логистика" по начальной цене в 113,6 млн руб. В уральской столице, как и в ряде других городов, аутсорсинг встретили не очень радостно, что вылилось в протестные демонстрации и забастовки.

Так, в начале прошлого года прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова рассказала, что после скандала с возможным увольнением сотрудников "скорой", из 80 водителей 44 заключили новые срочные договоры. Однако 29 человек не стали устраиваться вновь. А стоимость аутсорсинга тагильской "скорой" и вовсе назвали антирекордом в России.