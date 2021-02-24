Общественники нашли нарушения при замерах накопления ТКО в Нижнем Тагиле

Общественники Нижнего Тагила выяснили, каким образом проводятся замеры накопления твердых коммунальных отходов.

Напомним, повторные осенние замеры накопления ТКО неприятно удивили тагильчан, показав превышение по объему.

Как сообщили Накануне.RU в движении "Тагил за перемены", общественники сравнили осенние замеры с теми, которые проводились в 2016-2017 годах. Оказалось, что количество объектов многоквартирных домов (МКД) и частного сектора (ИЖС) стало в разы больше по сравнению с прежним периодом.

"Если ранее достаточно было только три частных дома и два многоквартирных в одном районе, то на этот раз взяли несколько объектов в разных районах. Казалось бы, на первый взгляд, чем больше замеров, тем объективней выйдет цифра, но это не так. Да и многочисленные объекты усложняют работу, растягивая ее по времени. Члены комиссии начинают уставать, допускают халатность, огрехи, незаинтересованность", - заявляют общественники.

По их данным, раньше при замерах в ИЖС измеряли отходы в одном доме, где кроме жителей этого дома никто не имел возможности подбрасывать мусор, а сейчас выбираются общие мусорные площадки, где ею пользуются уже многочисленные дома.

"Но самое характерное в том, что такие площадки выбираются в таких общедоступных местах, где подбрасывать мусор могут все, кому не лень, например, у проезжей части. Едет садовод домой или на работу и по пути избавляется от мусора на ближайшей мусорной площадке, закрепленной за ИЖС. В результате получается завышенные объемы ТКО. По паспорту домовладений мусорной площадкой пользуются, допустим, 10 домов с количеством зарегистрированных 30 человек, а в контейнере оказываются отходы 100 человек. Или выбираются такие площадки, где рядом есть промышленные предприятия", - говорят в движении "Тагил за перемены".

Активисты полагают, что замеры только в одном доме будут невыгодны бенефициарам мусорной реформы. Что касается МКД, то ранее в замерах участвовали дома с мусоропроводом, но эти адреса впоследствии были исключены из документов РЭК.

"Сейчас участвуют открытые контейнерные площадки, где также процент подбрасывания чужих отходов неограничен. Почему же не взять дома с мусоропроводом? Это обеспечило бы реальную объективность и честность. Ответ уже лежит в вопросе, значит, никому не надо ни объективности, ни честности", - считают общественники.

Они также заявляют, что в контейнерах есть отходы, которые нельзя отнести к ТКО, начиная от металлолома и камней до пустой тары, коробок и даже шин. По данным активистов, замеры высоты отходов также проходят с нарушениями - перед началом они не разравниваются, в результате чего объемы получаются явно завышенными.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале представители общественной организации "Тагил за перемены" смогли в суде Санкт-Петербурга оспорить нормативы накопления твердых коммунальных отходов во всей Свердловской области. Однако выяснилось, что после решения суда стоимость вывоза ТКО может быть пересмотрена для населения не в меньшую сторону, а в большую. Вскоре это подтвердил и министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.