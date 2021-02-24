Тюменские общественники бьют тревогу: в центре города могут снести здание XIX века

24 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
Уездное училище, Республики 9 (2021) | Фото: vk.com/kprf72

Тюменские общественники бьют тревогу: в центре города могут снести здание XIX века

Общественники бьют тревогу из-за реконструкции комплекса зданий Тюменского государственного университета в центре Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает краевед Елена Козлова-Афанасьева, изначально речь шла о реконструкции старого корпуса 60-х годов по адресу ул. Республики, 9. Но потом выяснилось, что речь идет не о реконструкции, а о масштабном новом строительстве в центре города.

"На очень маленьком участке города, исторического центра, пытаются разместить крупноформатное пятиэтажное сооружение с подземным паркингом. И под эту так называемую реконструкцию попадает не только здание Уездного училища, с которого вся борьба началась - середины XIX века дом, очень известный в Тюмени. Одно из ранних каменных сооружений города. Попадает под этот градостроительный прессинг весь исторический центр, а здесь масса памятников, около десятка. Абсолютно все гаснет, подавляется этим гигантским сооружением. Я считаю, что это градостроительная катастрофа", - заявила она.

Уездное училище, Республики 9(2021)|Фото: vk.com/kprf72

проект здания, Республики 9(2021)|Фото: vk.com/kprf72

По словам краеведа, в здании 60-х годов училось много поколений тюменцев, которые внесли значительный вклад в развитие города и области, а теперь об этом здании "ни кусочка памяти не остается".

В Тюменском государственном университете отметили, что здание не является историческим. В 2014 г. была проведена экспертиза - здание не признали таковым. "Есть экспертиза государственная, не тюменская. Прежде, чем что-то строить, должна быть экспертиза, и она не признала здание историческим. Проект строить разрешается", - пояснили в пресс-службе университета, добавив, что здание 60-х годов находится чуть ли не в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.

На реконструкцию выделено 4,2 млрд руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменские общественники бьют тревогу: в центре города могут снести здание XIX века

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: здание XIX века, историческая ценность, Республики 9, уездное училище



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети