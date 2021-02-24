Тюменские общественники бьют тревогу: в центре города могут снести здание XIX века

Общественники бьют тревогу из-за реконструкции комплекса зданий Тюменского государственного университета в центре Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает краевед Елена Козлова-Афанасьева, изначально речь шла о реконструкции старого корпуса 60-х годов по адресу ул. Республики, 9. Но потом выяснилось, что речь идет не о реконструкции, а о масштабном новом строительстве в центре города.

"На очень маленьком участке города, исторического центра, пытаются разместить крупноформатное пятиэтажное сооружение с подземным паркингом. И под эту так называемую реконструкцию попадает не только здание Уездного училища, с которого вся борьба началась - середины XIX века дом, очень известный в Тюмени. Одно из ранних каменных сооружений города. Попадает под этот градостроительный прессинг весь исторический центр, а здесь масса памятников, около десятка. Абсолютно все гаснет, подавляется этим гигантским сооружением. Я считаю, что это градостроительная катастрофа", - заявила она.

По словам краеведа, в здании 60-х годов училось много поколений тюменцев, которые внесли значительный вклад в развитие города и области, а теперь об этом здании "ни кусочка памяти не остается".

В Тюменском государственном университете отметили, что здание не является историческим. В 2014 г. была проведена экспертиза - здание не признали таковым. "Есть экспертиза государственная, не тюменская. Прежде, чем что-то строить, должна быть экспертиза, и она не признала здание историческим. Проект строить разрешается", - пояснили в пресс-службе университета, добавив, что здание 60-х годов находится чуть ли не в аварийном состоянии и нуждается в реконструкции.

На реконструкцию выделено 4,2 млрд руб.