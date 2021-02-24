24 Февраля 2021
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Горящий торговый центр в Горно-Алтайске (2021) | Фото: Telegram / Baza

Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске: людям пришлось выпрыгивать из окон

В Горно-Алтайске произошел пожар в торговом центре "Ткацкий-1".

Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м., сообщили в МЧС. Сейчас пожар локализован.

Здание загорелось утром 24 февраля. По словам очевидцев, некоторым посетителям пришлось эвакуироваться через окна здания. Информации по пострадавшим пока нет.

Горящий торговый центр в Горно-Алтайске(2021)|Фото: Telegram / Baza

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин побывал на месте ЧП. Он обратил внимание, что это уже второй крупный пожар в городе за последние две недели. Ранее здесь горела вечерняя школа.

В связи с этим губернатор поручил провести проверки в ТЦ, крупных магазинах и образовательных учреждениях, передает Regnum.

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Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске: людям пришлось выпрыгивать из окон

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Теги: пожар, торговый центр, горно-алтайск



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