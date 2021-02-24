Пожар в торговом центре в Горно-Алтайске: людям пришлось выпрыгивать из окон

В Горно-Алтайске произошел пожар в торговом центре "Ткацкий-1".

Площадь возгорания составила около 1 тыс. кв. м., сообщили в МЧС. Сейчас пожар локализован.

Здание загорелось утром 24 февраля. По словам очевидцев, некоторым посетителям пришлось эвакуироваться через окна здания. Информации по пострадавшим пока нет.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин побывал на месте ЧП. Он обратил внимание, что это уже второй крупный пожар в городе за последние две недели. Ранее здесь горела вечерняя школа.

В связи с этим губернатор поручил провести проверки в ТЦ, крупных магазинах и образовательных учреждениях, передает Regnum.