24 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
(2020) | Фото: mrsk-ural.ru

На Южном Урале 126 населенных пунктов остались без света из-за метели и шквалистого ветра

В Челябинской области ликвидируют последствия непогоды на энергообъектах.

Как сообщили Накануне.RU в "Россети Урал", на 9 часов ремонтные работы продолжаются на электросетевых объектах, обеспечивающих электроснабжение 126 населенных пунктов региона. Они расположены большей частью в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах. Также нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.

Последствия непогоды ликвидируют 83 аварийно-восстановительные бригады в составе 276 человек, оснащенных 95 единицами спецтехники. На помощь выдвинулись группировки филиала "Свердловэнерго", "Пермэнерго" и дочерней компании – "Россети Урал"-"Екатеринбург". Всего дополнительно прибудет 75 человек.

Ликвидация последствий затрудняется из-за продолжающейся непогоды. В регионе сохраняется шквалистый ветер и метель. На дорогах области введены ограничения.

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На Южном Урале 126 населенных пунктов остались без света из-за метели и шквалистого ветра

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Теги: метель, электроснабжение, свет, ветер,



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