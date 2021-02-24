Рост утилизационных сборов может привести к подорожанию электричества и тепла - СМИ

В России могут подорожать тепло и электричество. Причина – рост утилизационного сбора на технику для добычи угля, который произойдет уже в этом году. Хотя сборы в Минэнерго предлагают повышать поэтапно и не на всю технику сразу, скачок все равно может отразиться на отпускных ценах энергетиков, пишут "Известия".

Правительство планирует повысить утильсборы не только на промышленную технику. Но если на автомобили утилизационный сбор вырастет на 25%, то на спецтехнику – в два-четыре раза (кстати, на это уже жаловались производители зерна – их техника тоже значительно подорожает).

В частности, утильсбор планируется повысить на технику для ведения горных работ (бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику). Это приведет к "увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности".

"Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию", — говорится в письме.

Хотя для населения стоимость коммунальных услуг не вырастет – она индексируется по жестко определенным правилам раз в год, но для промышленных потребителей и региональных бюджетов расходы могут увеличиться.