В ВОЗ назвали срок окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года, такой прогноз дал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, "худший сценарий позади", передает РИА Новости.

Клюге уточнил, что коронавирус не исчезнет, но к началу следующего года отпадет потребность в ограничениях.

По данным ВОЗ, общее число выявленных инфицированных в мире достигло 111 419 939 человек, пишет Regnum.

С 15 по 21 февраля число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире снизилось на 11%, а число летальных исходов — на 20% по сравнению с предыдущей неделей.