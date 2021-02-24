24 Февраля 2021
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Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской матрешке отменяют школьные занятия из-за сильных морозов

Из-за сильных морозов в крупных городах ЯНАО, ХМАО-Югры и Тюменской области отменяются занятия для школьников с 1 по 11 классы. Об этом Накануне.RU сообщили в муниципальных администрациях.

Так, в Тюмени на дистанционный режим перешли ученики первой смены с 1 по 4 классы. Сравнивая погодные условия на прошлой неделе, когда тюменские школьники также остались дома из-за низких температур, вполне ожидаема отмена занятий и для второй смены.

В Ноябрьске, где температура воздуха достигла минус 40 градусов, также не рекомендуют выпускать на улицу детей с 1 по 9 классы. По соображениям безопасности, ямальские школьники также остаются дома на дистанционном обучении.

Отменили очные занятия также в Ханты-Мансийске и Кургане. Ученики с 1 по 11 классы включительно, в связи с неблагоприятными погодными условиями, 24 февраля обучаются дома с использованием дистанционных образовательных технологий.

Напомним, что в Курганской области 24 февраля до 18.00 введены ограничения движения на регулярных автобусных маршрутах из-за низких температур и непогоды. В том числе ограничения касаются и школьных перевозок.

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В Тюменской матрешке отменяют школьные занятия из-за сильных морозов

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Теги: морозы, актированные дни, школьники, отмена занятий



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