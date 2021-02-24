"Автомобилист" пропустил шесть шайб от "Динамо"

Екатеринбургский "Автомобилист" потерпел крупное поражение от столичного "Динамо". Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча прошла 23 февраля в Москве и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

В составе динамовцев шайбы забросили Иван Игумнов, Андрей Сергеев, Андрей Миронов, Дмитрий Яшкин, Владислав Ефремов и Иван Муранов. Стоит отметить, что по ходу матча Владислава Гросса в воротах "Автомобилиста" сменил Леонид Фомин.

В данный момент "Динамо" занимает третье место в Западной конференции, набрав 82 очка. "Автомобилист" расположился на седьмой строчке Восточной конференции - у команды Билла Питерса 66 очков.

Напомним, на прошлой неделе агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы капитана "Автомобилиста" Павла Дацюка, рассказал о будущем форварда после завершения сезона.