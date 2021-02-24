24 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
метель, трасса, МЧС, (2021) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области из снежного плена вызволили почти 800 человек

В Челябинской области за сутки из снежных заносов эвакуировано 223 автомобиля, оказана помощь 776 гражданам, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

В пункты временного размещения направлен 481 человек.

В связи с погодными условиями в регионе сложилась напряженная обстановка на дорогах, из-за снежных заносов на трассах образовались заторы из автомобильной техники.

В ГУ МЧС по Челябинской области создан оперативный штаб. Для проведения мероприятий задействован 501 человек и 256 единиц техники, в том числе от МЧС 141 человек и 40 единиц техники. Работает пять подвижных пунктов обогрева.

метель, трасса, МЧС,(2021)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Режим ЧС введен в Варненском, Нагайбакском и Карталинском районах.

В Госавтоинспекции Челябинской области сообщили, что на дорогах области организовано круглосуточное дежурство. Надзор за дорожным движением осуществляют 36 экипажей ДПС. За сутки инспекторами ДПС из снежного плена извлечено свыше 400 транспортных средств, в том числе шесть пассажирских автобусов. Автомобили доставляются на стоянку в населенные пункты Степное, Остроленко, Кичигино и Приозерный.

Так, в Увельском районе возле села Летягино застрял автобус, в котором находились 24 ребенка. Детей эвакуировали и разместили в гостинице в районе. На въезде в Южноуральск 17 туристов из Магнитогорска ночевали в автобусе на заправке. Они хотели уехать позднее, но не смогли. Их разместили в пункте временного размещения в школе №7.

метель, трасса, МЧС,(2021)|Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В региональном миндортрансе создан оперативный штаб под руководством министра Алексея Нечаева. Министерство находится на постоянной связи с губернатором Алексеем Текслером. Во всех муниципалитетах созданы пункты для размещения и обогрева людей. Они обеспечены горячей пищей и чаем.

На 17 трассах в регионе введено временное ограничения движения, которое продлено до 18 часов 24 февраля.

Южноуральцев просят отказаться от поездок на автомобиле.

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В Челябинской области из снежного плена вызволили почти 800 человек

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Теги: метель, эвакуация, МЧС, дороги, заторы, режим ЧС,



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