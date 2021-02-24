СМИ: Путин может обратиться к парламенту через месяц

24 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин, Проскурина и зарплаты учёных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Владимир Путин, послание 2018 (2018) | Фото: kremlin.ru

СМИ: Путин может обратиться к парламенту через месяц

Российский президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля.

Как ожидается, к середине весны эпидемия коронавируса в России затихнет, и глава государства сможет отметить успехи России в борьбе с COVID-19, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Кроме того, к этому времени можно будет говорить и о поставках отечественной вакцины за рубеж. А прозвучавшее за два месяца до старта думской кампании послание повлияет на предвыборные планы как партии власти, так и ее оппонентов.

Как сообщил руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, к марту-апрелю эпидемиологическая ситуация в стране будет если не лучше, то как минимум понятней, чем сейчас.

В последние годы внутриполитический блок АП вкладывает особый смысл как в дату послания, так и в его содержание, отмечает "Коммерсант".

Напомним, в прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 15 января. В нем он объявил о начале процесса по изменению Конституции, который, в итоге, обернулся "обнулением" президентских сроков" текущего главы государства. В тот же день, 15 января, в отставку подал Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя кабинета министров, а уже вечером Путин внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра – на тот момент главы ФНС Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что Путин может выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию в середине февраля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Путин может обратиться к парламенту через месяц

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, парламент



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети