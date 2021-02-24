СМИ: Путин может обратиться к парламенту через месяц

Российский президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля.

Как ожидается, к середине весны эпидемия коронавируса в России затихнет, и глава государства сможет отметить успехи России в борьбе с COVID-19, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

Кроме того, к этому времени можно будет говорить и о поставках отечественной вакцины за рубеж. А прозвучавшее за два месяца до старта думской кампании послание повлияет на предвыборные планы как партии власти, так и ее оппонентов.

Как сообщил руководитель экспертного совета близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, к марту-апрелю эпидемиологическая ситуация в стране будет если не лучше, то как минимум понятней, чем сейчас.

В последние годы внутриполитический блок АП вкладывает особый смысл как в дату послания, так и в его содержание, отмечает "Коммерсант".

Напомним, в прошлом году Путин обратился к Федеральному собранию 15 января. В нем он объявил о начале процесса по изменению Конституции, который, в итоге, обернулся "обнулением" президентских сроков" текущего главы государства. В тот же день, 15 января, в отставку подал Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя кабинета министров, а уже вечером Путин внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра – на тот момент главы ФНС Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что Путин может выступить с ежегодным посланием Федеральному собранию в середине февраля.