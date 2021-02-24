24 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Погрузка труб для строительства газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; (2020) | Фото: gazprom.ru

Прайс: Американские власти готовы без колебаний принять меры против "Северного потока-2"

США в случае необходимости примут новые меры против строительства российского газопровода "Северный поток - 2".

Как заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, внешнеполитическое ведомство страны ранее направило в Конгресс США доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве трубопровода и что Вашингтон ранее расширил санкции против судна "Фортуна" и его собственника "КВТ-Рус".

Как отметил Прайс, "если будут основания для дополнительных ответных политических мер, мы без колебаний примем их", пишет "Коммерсант".

Напомним, Госдепартамент США не предложил новых санкций против "Северного потока — 2" в докладе Конгрессу страны по строящемуся трубопроводу.

В документе говорится о нарушении американских санкций трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС". Однако против них уже введены ограничительные меры.

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Прайс: Американские власти готовы без колебаний принять меры против "Северного потока-2"

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Теги: США, Северный поток



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