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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашений СНГ о гражданской авиации

Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский. Речь идет о выходе из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

Таким образом, Украина перестает участвовать в деятельности МАК, что де-факто уже произошло, сообщает "Коммерсант".

Ранее прокуратура Украины обратилась в украинское бюро Интерпола с запросом о розыске самолетов, которые выполняют рейсы в Крым.

По мнению прокуратуры, полеты в Крым являются нарушением законодательства. По этой причине Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет.

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Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашений СНГ о гражданской авиации

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Теги: Зеленский, Украина, авиация



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