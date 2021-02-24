Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашений СНГ о гражданской авиации

Украина вышла из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства.

Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Зеленский. Речь идет о выходе из соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года, и из соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года.

Таким образом, Украина перестает участвовать в деятельности МАК, что де-факто уже произошло, сообщает "Коммерсант".

Ранее прокуратура Украины обратилась в украинское бюро Интерпола с запросом о розыске самолетов, которые выполняют рейсы в Крым.

По мнению прокуратуры, полеты в Крым являются нарушением законодательства. По этой причине Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет.