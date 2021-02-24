24 Февраля 2021
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твиттер Twitter (2013) | Фото:

Twitter заблокировал сотню связанных с Россией аккаунтов

Сервис микроблогов Twitter заблокировал 100 аккаунтов, которые связаны с Россией, утверждает администрация соцсети.

В блоге компании говорится, что речь идет о двух группах учетных записей, которые связаны с российскими властями. Как считают в Twitter, с помощью первой группы из них осуществлялась активность, направленная на "ослабление стабильности и надежности НАТО". Во вторую группу попал 31 аккаунт, связанный, как утверждает компания, с российским "Агентством интернет-исследований". Эти аккаунты якобы вели деятельность, направленную против США и ЕС, пишет "Коммерсант".

Москва изучит основания блокировки аккаунтов, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Как отметила дипломат, под формулировку, указанную Twitter, могут подпасть "миллионы пользователей", передает ТАСС.

Напомним, в текущем году НАТО должно принять новую стратегическую концепцию.

Как сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг, она будет нацелена на сдерживание России и Китая

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Twitter заблокировал сотню связанных с Россией аккаунтов

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Теги: Twitter, блокировка



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