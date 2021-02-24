Глава Microsoft считает, что российские спецслужбы причастны к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что у компании есть свидетельства причастности российских спецслужб к массовой кибератаке, которая произошла в 2020 году.

Он отметил, что признаков, что к этому причастен кто-то другой, не существует. "На данной стадии у нас есть солидные свидетельства, которые указывают на российскую разведку, и никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще",— сказал Смит, пишет "Коммерсант".

Ранее президент США Джо Байден заявил, США заставят Россию "платить" за свои действия. Речь, по его словам, шла о вмешательстве в американские выборы, кибератаках, отравлениях россиян.