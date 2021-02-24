24 Февраля 2021
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Экономика В России
Владимир Путин за рулем лимузина Aurus. (2020) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Aurus Senat подорожал на 22%

Российский люксовый автомобиль Aurus Senat подорожал на 22%.

Теперь его стоимость - 22 млн руб. При этом, серийное производство еще не началось и должно стартовать в мае текущего года, сообщил производитель в группе в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечают в компании, 22 млн руб. - "ориентировочная стоимость". Представитель Aurus прокомментировал повышенную цену первой серийной партии особой комплектацией, сообщает ТАСС.

Напомним, авто серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.

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Aurus Senat подорожал на 22%

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Теги: Aurus Senat, авто



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