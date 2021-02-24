Aurus Senat подорожал на 22%

Российский люксовый автомобиль Aurus Senat подорожал на 22%.

Теперь его стоимость - 22 млн руб. При этом, серийное производство еще не началось и должно стартовать в мае текущего года, сообщил производитель в группе в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечают в компании, 22 млн руб. - "ориентировочная стоимость". Представитель Aurus прокомментировал повышенную цену первой серийной партии особой комплектацией, сообщает ТАСС.

Напомним, авто серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец. В серии – седан, джип, возможно, в серию выйдет и лимузин.