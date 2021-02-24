Белый дом обещал ответить на приписываемые России недружественные шаги в ближайшее время

Американские власти собираются в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала сообщения о том, что США введут санкции против Москвы в связи с взломом программного обеспечения SolarWind и ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Тем временем, 27 европейских стран договорились о введении новых санкций в отношении России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран ЕС в Брюсселе. Новый санкционный пакет связан с обвинительными приговорами в отношении оппозиционера Алексея Навального.