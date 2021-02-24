Гидрометцентр спрогнозировал скорый приход оттепели в Москву

В Москву и регионы запада европейской части России 25 февраля придет оттепель.

Теплая погода будет держаться до конца февраля. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха превысит норму на шесть–восемь градусов. Температура резко измениться - ночью будет 8–10 градусов, днем - до 2–4 градусов выше ноля.

При этом оттепель будет сопровождаться неблагоприятной погодой с дождями и сильными порывами ветра, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики предсказали столичному региону резкие колебания атмосферного давления и температуры. Давление поднимется на 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений, а дальше в течение нескольких дней ожидается "барическая пила".