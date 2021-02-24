24 Февраля 2021
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Политика В России За рубежом
Северный поток 2 в Финском заливе (2018) | Фото: Allseas stock photo, gazprom.ru

Захарова считает, что США признались в подрыве конкуренций касательно российского газопровода

В МИД России отреагировали на заявление Госдепа США о том, что причиной неприятия проекта "Северный поток-2" является геополитика и усиление влияния РФ.

Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Госдепартамент признался в том, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам.

При этом в заявлении Госдепа отмечалось, что США продолжат тесно работать с Германией в сфере энергетической безопасности. «А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?", —прокомментировала  Захарова заявление американского внешнеполитического ведомства, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что немецкие компании, задействованные в работе над проектом, включать в новые санкционные списки не планируется. Санкции коснутся лишь небольшого количества компаний, которые тесно связаны непосредственно с Россией.

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Захарова считает, что США признались в подрыве конкуренций касательно российского газопровода

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Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



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