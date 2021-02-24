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Наука и техника В России
(2004) |

На МКС отключена система получения кислорода

На Международной космической станции отключили систему подачи кислорода, чтобы найти место утечки воздуха.

После подготовительных работ представитель Центра управления полетами предложил экипажу станции работать с микроскопом, который, как предполагается, поможет найти утечки воздуха на борту МКС, пишет "Коммерсант".

О проблемах в воздушной системе стало известно 20 августа. 29 сентября место утечки было локализовано - воздух сочился в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", в котором находится научная аппаратура.

Стартовавший к МКС 14 октября экипаж взял с собой оборудование для поиска места утечки воздуха и герметический материал для устранения неполадок.

15 октября в российском сегменте вышла из строя система получения кислорода. Сообщалось, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает – на станции есть запасы кислорода, также аналогичный комплекс есть в американском сегменте станции.

В тот же день космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке российского модуля "Звезда". ЦУП предложил заклеить скотчем предполагаемое место негерметичности.

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На МКС отключена система получения кислорода

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Теги: МКС, космос



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