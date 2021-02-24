На МКС отключена система получения кислорода
На Международной космической станции отключили систему подачи кислорода, чтобы найти место утечки воздуха.
После подготовительных работ представитель Центра управления полетами предложил экипажу станции работать с микроскопом, который, как предполагается, поможет найти утечки воздуха на борту МКС, пишет "Коммерсант".
О проблемах в воздушной системе стало известно 20 августа. 29 сентября место утечки было локализовано - воздух сочился в рабочем отсеке служебного модуля "Звезда", в котором находится научная аппаратура.
Стартовавший к МКС 14 октября экипаж взял с собой оборудование для поиска места утечки воздуха и герметический материал для устранения неполадок.
15 октября в российском сегменте вышла из строя система получения кислорода. Сообщалось, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает – на станции есть запасы кислорода, также аналогичный комплекс есть в американском сегменте станции.
В тот же день космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке российского модуля "Звезда". ЦУП предложил заклеить скотчем предполагаемое место негерметичности.