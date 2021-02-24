СМИ: возле офиса Зеленского проходят столкновения силовиков с националистами

В Киеве, где находится здание офиса украинского президента Владимира Зеленского, проходит акция протеста против приговора одесскому националисту Сергею Стерненко.

На месте начались стычки протестующих с правоохранителями. По предварительным данным, в акции участвует более тысячи человек.

Протестующие попытались прорвать оцепление правоохранителей, из-за чего началась потасовка, сообщает "Интерфакс-Украина".

Стерненко, которого отправили под домашний арест из-за убийства человека. В январе текущего года его отпустили под поручительство депутата от партии "Голос" Романа Лозинского.