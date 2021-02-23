Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести"

Международная правозащитная организация Amnesty International отозвала свое решение о признании Алексея Навального узником совести, об этом сообщил в твиттере журналист Аарон Мате.

Изучив высказывания Навального середины 2000-х годов (он сказал: "хватит кормить Кавказ!"), организация пришла к выводу, что они достигают уровня hate speech. В письме от британского отделения Amnesty International говорится, что Навальный "выступал за насилие и дискриминацию" и "не отказался от таких заявлений", поэтому он больше не может считаться "узником совести".

Политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале обращает внимание, что при этом призыв освободить Навального остается в силе. "В общем, никто не избежит кары за hate speech, будь ты хоть Навальным. При этом призыв Amnesty немедленно освободить оппозиционера остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам", - пишет он.