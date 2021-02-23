В Кузбассе будут судить полицейских, которые не приехали на место убийства 23-летней девушки

В Кемерово будут судить начальника смены и старшего оперативного дежурного отдела полиции "Ленинский", обвиняемых в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По данным СКР, обвиняемые получили сигнал о том, что в одной из квартир слышны крики женщины о помощи. Сотрудники полиции зарегистрировали сообщение, однако не отправили группу на проверку информации.

"Со следствием обвиняемые не сотрудничали, свою вину не признали. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции", - сообщили "Коммерсанту" в СКР.

В соцсетях со ссылкой на членов семьи погибшей распространилась информация, что 23-летнюю студентку КузГТУ убил ее бывший парень. По словам родственников, он мучил жертву 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на проспекте Ленинградском, 28 в Кемерово. Соседи слышали крики девушки о помощи и вызывали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно, девушка была мертва, пишет РИА "Новости".

Между тем самого убийцу будут судить вместо п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью), по ч. 1 ст. 105, предусматривающей более мягкое наказание. И якобы, несмотря на ходатайства, дело так и не было переквалифицировано. В обвинении написали, что обвиняемый всего лишь несколько раз ударил жертву и задушил, хотя он "измывался над ней часами", и на ней "не осталось живого места".