СКР возбудило новое дело из-за пыток в ярославской колонии

В Ярославской области - новый скандал, связанный с пытками в колонии.

СКР возбудил уголовное дело о превышении полномочий в связи с публикацией в "Новой газете" новых видео пыток из ИК №1 Ярославля. Управление ФСИН сообщает, что часть из сотрудников на видео уже привлечена к уголовной ответственности, часть — уволена.

23 февраля издание опубликовало восьмое и девятое видео избиений заключенных сотрудниками ИК-1, после которых один из потерпевших, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, скончался 9 мая 2017 года. Записи журналистам предоставил правозащитный фонд "Общественный вердикт", внесенный Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Напомним, на одном из предыдущих видео пыток в ярославской колонии мужчины в форме выстроились в живой коридор, по которому начали гонять заключенных, попутно избивая зэков руками, ногами и дубинками. На видео слышно голос одного из сотрудников колонии, который комментирует: "Суслики бегут".