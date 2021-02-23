24 Февраля 2021
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священник освящает автозак (2021) | Фото: 03.мвд.рф

В Улан-Удэ батюшка освятил автозак

В Улан-Удэ настоятель храма провел обряд освящения автозака.

В пресс-релизе УМВД республики сообщается, что по традиции сотрудники Управления наркоконтроля приглашают к себе священнослужителей разных религий, и в этот раз ведомство посетил иеромонах Николай (Щербаков) - духовник Улан-Удэнской и Бурятской епархии, настоятель Свято-Никольского храма в Улан-Удэ.

"Иеромонах Николай провел освящение кабинетов здания управления, а также служебного автотранспорта особым чином, именуемым "Освящение колесницы". Батюшка поговорил с правоохранителями о духовно-нравственном воспитании молодежи и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека", - сказано в пресс-релизе.

На фотографиях среди прочих "колесниц" показан также и автозак.

священник освящает автозак(2021)|Фото: 03.мвд.рф

освящение служебных автомобилей УМВД(2021)|Фото: 03.мвд.рф

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В Улан-Удэ батюшка освятил автозак

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