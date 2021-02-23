Самер Суэйфан рассказал о похищении боевиками в Ливии

Переводчик Самер Суэйфан, вернувшийся в Россию 11 декабря 2020 года вместе с социологом Максимом Шугалеем после 18 месяцев незаконного удержания у боевиков в Ливии, рассказал блогеру Михаилу Ронкаинену о том, как их похитили и поместили за решетку.

По его словам, вооруженные люди ворвались к ним в дом и, угрожая автоматами, увезли в частную тюрьму «Митига», принадлежащую влиятельному полевому командиру Абд аль-Рауфу Карре.

«Я был в своей комнате, каждый у себя. Я слышу взрыв, сначала я не придал этому значения. Прозвучал второй взрыв, и уже тогда я встал, потому что услышал крики людей, подошел к окну, не вижу ни огня, ни дыма, ни соседей», - вспоминает россиянин.

Также Самер отметил, что его без каких-либо объяснений несколько раз ударили и приказали одеться. Затем похитители связали его руки веревкой, надев на голову мешок. В тот момент он уже подумал, что за них хотят получить выкуп, или еще хуже:

«Меня ударили в солнечное сплетение, а потом прикладом по позвоночнику. В тот момент я не понимал, кто эти люди. <…> Я думал, может, это бандиты, потому что там похищение людей ради выкупа было нормальным явлением. Начал прощаться с жизнью, родственниками».

Переводчик поделился впечатлениями от неофициальной тюрьмы, куда их поместили сразу же после захвата. Он подчеркнул, что с заключенными обращались жестоко и применяли пытки.

«Там нет закона. Там орудуют такие бандиты, которые в России были в 90-х годах, но отличает их то, что они имеют военное оружие, даже танки, самолеты и беспилотники есть», — рассказал в подкасте для блогера Суэйфан.

Россиян похитили в мае 2019 года в Ливии. Они не нарушали никаких законов североафриканского государства, о целях своего визита в страну они предварительно уведомили чиновников Правительства национального согласия (ПНС). За полтора года им так и не были выдвинуты официальные обвинения. Вернуться на Родину им удалось лишь спустя 573 дня, проведенных в застенках тюрьмы «Митига».