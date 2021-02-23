Красные флаги на фоне Кремля: КПРФ провела акцию 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, в Москве возле Кутафьей башни Кремля собрались участники акции, посвященной Дню Красной Армии. Несмотря на коронавирус и запреты властей, пришло, по подсчетам организаторов, около 5 тыс. человек. Полиция стянула большие силы, но не препятствовала собранию граждан, в числе которых были депутаты Госдумы и Мосгордумы.

Перед началом шествия лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов отметил, что красные флаги на фоне Кремля – это символично. "Сегодня мы выражаем решительный проест. Если в самой краткосрочной перспективе в стране не будут происходить изменения в сторону левого поворота, то у народа ничего не останется, кроме как переходить к активным действиям", – сказал он.

В это время на акцию прибыл персек московского горкома КПРФ Валерий Рашкин. Увидев его, Удальцов упомянул, что ограничен в правах и не может посещать публичные акции. "Права не дают – права берут", – подбодрил его Рашкин.

К слову, именно из-за решительности Рашкина в последнее время ходили слухи о якобы расколе в КПРФ. И накануне 23 февраля появилось видео, на котором депутат Госдумы очень жестко высказывался о действующей власти и о проводимых ею политических репрессиях. Появились даже слухи и о том, что сегодня он проведет свою "отдельную", несогласованную, акцию. Однако этого не произошло.

Как будто уловив немой вопрос пришедших людей, Удальцов сказал: "Провоцировать и раскалывать нас никому не позволим, для решительных действий надо накапливать силы". В то же время он добавил, что "мы можем не соглашаться с Навальным, но судить людей за политическую деятельность неприемлемо".

Депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что в России многие свободы преданы забвению, в том числе те, которые принесла социалистическая революция 1917 года.

"Мы вынуждены отмечать праздник в загончике. Это свидетельствует о том, что власть боится всего на свете. Бесконечно это делать невозможно. Рано или поздно давление в котле поднимется и взрыв будет неизбежен", – сказал Парфенов.

Тут стоит напомнить, что власти с трудом согласовали акцию КПРФ "из-за ковида" и разрешили только возложение цветов. Но при этом перед началом мероприятия всех пришедших согнали за узкое ограждение, и люди в толкучке пробирались к металлоискателям. Соблюдению "антиковидных" ограничений это, разумеется, не способствовало. А неподалеку стояли автозаки, что возмутило многих людей, пришедших почтить память воинов-освободителей.

А Денис Парфенов продолжил: "У власти на все один метод, она использует дубинки. И уже депутаты становятся жертвами репрессивной машины. Андрей Левченко полгода находится под арестом, и никаких следственных действий по нему не проводится, в Пензе наш товарищ под арестом".

Член "Левого фронта", депутат Владимирской областной думы Максим Шевченко заметил, что на акции собрались те, кто верит в идеалы народовластия.

А депутат Мосгордумы Павел Тарасов говорил о том, что население страны вымирает, и происходит это из-за антинародной политики властей.

Затем участники акции большой колонной прошли в Александровский сад, где возложили цветы к могиле Неизвестного солдата. Во главе колонны был лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Глава Компартии отметил, что Красная армия была создана в ходе ленинско-сталинской модернизации и не проиграла ни одной войны. А 17 марта будет 30-летие знаменитого референдума, когда более 76% граждан высказались за то, чтобы жить в едином союзном государстве, под защитой его непобедимой армии. "Но ельцинская камарилья вместе с гайдарами и чубайсами, всей этой сворой, предала и результаты народного референдума, и заповеди отцов и дедов – победителей", – сказал он.

Напомним, после митингов оппозиции в поддержку Алексея Навального, Геннадий Зюганов объявил о своей, отдельной акции протеста 23 февраля. "В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного лево-патриотического фронта"," анонсировал председатель КПРФ. Однако власти согласовали акции КПРФ лишь в формате "возложения цветов".